Алексей Навальный призвал ЕС ввести санкции против «олигархов из окружения Путина»
Алексей Навальный призвал Евросоюз вводить персональные санкции в отношении олигархов из окружения президента Владимира Путина. По мнению политика, пока этого не произойдет, в Кремле не будут воспринимать антироссийские ограничения всерьез
Алексей Навальный призвал Евросоюз вводить персональные санкции в отношении олигархов из окружения президента Владимира Путина. По мнению политика, пока этого не произойдет, в Кремле не будут воспринимать антироссийские ограничения всерьез.
«Главный вопрос, почему эти люди отравляют, убивают и фальсифицируют выборы? Ответ очень простой - деньги. Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги. И российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина, должны стать мишенью санкций», - заявил Алексей Навальный в своем выступлении в комитете Европарламента по иностранным делам. Оппозиционер принимал выступал по видеосвязи, сообщает «Дождь».
Российский политик отметил, что пока «яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не воспримет европейские санкции серьезно». Навальный также добавил, что персональные санкции против олигархов поддержат 99% российских граждан.
Напомним, ранее Евросоюз ввел персональные санкции в отношении замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, главы ФСБ Александра Бортникова и других госслужащих. Эти ограничения связаны с отравлением Алексея Навального веществом из группы «Новичок».