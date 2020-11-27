Мэр Переславля-Залесского ушел в отставку на фоне скандала с изменением Генплана
Мэр Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушел в отставку на фоне скандала с внесением изменений в Генплан, которые разрешают застройку береговой линии Плещеева озера, в том числе и земли, которая находится под охраной государства
Мэр Переславля-Залесского Валерий Астраханцев ушел в отставку на фоне скандала с внесением изменений в Генплан, которые разрешают застройку береговой линии Плещеева озера, в том числе и земли, которая находится под охраной государства. Одновременно с отставкой мэра было принято решение о приостановке принятия скандального Генплана.
По официальной версии, Валерий Астраханцев досрочно сложил свои полномочия по семейным обстоятельствам, однако оппозиция уверена, что дело в скандальном Генплане, против которого выступали местные жители. В ярославском штабе Алексея Навального считают, что Генплан принимался в интересах главы государственного банка ВТБ Андрея Костина, который владеет крупными охотугодьями в Переславском районе.
Депутат Ярославской облдумы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин уверен, что отставка Валерия Астраханцева связана со скандалом вокруг проекта нового генплана Переславля-Залесского. Данный документ планировалось рассмотреть на этой неделе, однако губернатор Дмитрий Миронов рекомендовал не принимать его в текущем виде и отправить на доработку с учетом полученных замечаний.
Скандальный проект Генплана Переславля-Залесского предполагал массовый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений с назначением для жилищного строительства. К числу территорий, готовящихся к застройке, был отнесен также участок в деревне Криушкино, расположенный в границах национального парка «Плещеево озеро», сообщает «КоммерсантЪ».
При этом общественные слушания проходили со скандалом и подвозом жителей других населенных пунктов, а сам Астраханцев обвинял противников изменений в некомпетентности и попытке помешать развитию города.
Стоит также отметить, что накануне отставки мэра Переславля штаб Алексея Навального опубликовал расследование об охотничьих угодьях в Переславском районе, которые принадлежат госбанкиру Андрею Костину. По данным оппозиционеров, в проекте генплана по заявлению собственника изменили границы памятника природы, что позволяет перевести три огромных участка земли из особо охраняемой территории в состав деревни Ширяйка. Это в свою очередь позволит собственнику вести на бывшей особо охраняемой территории строительство. Всего в собственности и в аренде у госбанкира находится более 130 тысяч гектаров земли в Ярославской области, из которых 120 тысяч гектаров располагаются в Переславском районе.