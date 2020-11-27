Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в режиме видеоконференции
В связи с пандемией коронавируса большая пресс-конференция главы государства пройдет в режиме видеоконференции. Владимир Путин выйдет на связь с журналистами из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево
Традиционная предновогодняя пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году состоится 17 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В связи с пандемией коронавируса большая пресс-конференция главы государства пройдет в режиме видеоконференции. Владимир Путин выйдет на связь с журналистами из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ соберутся в Центре международной торговли.
Для региональных СМИ в каждом федеральном округе организуют специальные площадки, однако количество участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса участников встречи с Владимиром Путиным отправляют на двухнедельный карантин и тестируют на COVID-19. Судя по всему, при организации пресс-конференции Кремль решил, что надежней будет изолировать главу государства от журналистов.