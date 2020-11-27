Кремль потребовал от «Единой России» сохранить большинство в Госдуме по итогам выборов
Администрация президента потребовала от «Единой России» сохранить свои позиции в новом составе Госдумы по итогам выборов 2021 года. Это Кремлю необходимо, чтобы продемонстрировать Западу высокий уровень поддержки действующей власти населением
Администрация президента потребовала от «Единой России» сохранить свои позиции в новом составе Госдумы по итогам выборов 2021 года. Это Кремлю необходимо, чтобы продемонстрировать Западу высокий уровень поддержки действующей власти населением.
Источники «Медузы» сообщают, что руководство партии власти получило новые установки из Кремля по поводу предстоящих выборов в ходе закрытой встречи. Так, начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев передал «Единой России» распоряжение от президента, согласно которому партия должна получить на выборах в Госдуму более 300 мандатов из 450.
В свою очередь глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин заявил единороссам, что «американцы планируют вмешиваться в наши выборы и ведут пропаганду среди молодежи», поэтому нужно показать, как «народ поддерживает президента и его партию».
Помимо этого, власти намерены бороться с «умным голосованием» Алексея Навального, которое нацелено на проигрыш «Единой России». В частности, планируется троллинг и критика кандидатов от оппозиции.
Отдельно Кремль рассчитывает на трехдневное голосование, которое позволяет «моделировать практически любые результаты выборов», а также на электронное голосование.