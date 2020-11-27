Росавиация рекомендовала уволить руководство «Победы» из-за акции в небе в поддержку Артема Дзюбы
Росавиация порекомендовала руководству группы «Аэрофлот» рассмотреть вопрос о соответствии топ-менеджеров «Победы» занимаемой должности в связи с акцией пилотов в поддержку футболиста Артема Дзюбы
Росавиация порекомендовала руководству группы «Аэрофлот» рассмотреть вопрос о соответствии топ-менеджеров «Победы» занимаемой должности в связи с акцией пилотов в поддержку футболиста Артема Дзюбы.
По данным ведомства, 11 ноября пассажирский самолет «Победы» во время выполнения рейса из Москвы в Екатеринбург внес изменения в маршрут и пролетел по траектории, похожей на фаллический символ.
В отчете Росавиации указывается, что в начале полета экипаж запросил у диспетчеров разрешение на совершение внетрассового полета по траектории, похожей на мужской половой орган.
«Победа 205, Петербург-Контроль, а вы фигуру-то видели, какую хотели нарисовать? Так, а может, не в Российской Федерации, вот это, чтоб потом резонанс не был?», - заявил позже диспетчер. В ответ пилот сообщил, что идея выполнить полет по такой траектории принадлежит не ему и вообще он «не особо рад» этому. «Мне сказали флайт, подали план, я делаю, вы не согласовали, я только рад. […] Спасибо, спасли», - заявил летчик.
Тем не менее, полет по «фаллической» траектории все же был совершен. Когда сотрудники корпорации по организации воздушного движения связались с гендиректором «Победы» Андреем Калмыковым, тот заявил, что «таким образом летный состав захотел оказать поддержку капитану футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе». Напомним, футболист лишился места в сборной по футболу из-за слитого в интернет интимного видео с его участием.
В Росавиации считают, что эти события «продемонстрировали несостоятельность руководства авиакомпании в вопросах обеспечения культуры безопасности полетов».