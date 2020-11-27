27 ноября 2020, 13:41
Более трети россиян заявили о неодобрении деятельности президента
Более трети российских граждан (34%) не одобряют деятельность президента Владимира Путина. При этом 65% участников опроса «Левада-центра» положительно оценивают работу главы государства
Более трети российских граждан (34%) не одобряют деятельность президента Владимира Путина. При этом 65% участников опроса «Левада-центра» положительно оценивают работу главы государства.
Социологи отметили, что число тех, кто не одобряет деятельность президента выросло на 3% по сравнению с октябрем.
Деятельность главы правительства Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов, а 39% опрошенных считают работу премьера неудовлетворительной.
Деятельность всего правительства не устраивает примерно 50% россиян.
Примечательно, что участники опроса больше одобряют деятельность региональных властей, чем федеральных. 60% респондентов сообщили социологам, что одобряют работу своих губернаторов, а 36%, напротив, не одобряют.