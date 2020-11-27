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Бизнес
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27 ноября 2020, 12:58

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск по делу о мошенничестве

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву, которая проходит по делу о мошенничестве с кредитами

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск по делу о мошенничестве

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву, которая проходит по делу о мошенничестве с кредитами.

В Басманной райсуде Москвы сообщили, что Светлане Мурсекаевой заочно предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования».

Согласно материалам следствия, в 2015–2017 годах авиакомпания «ВИМ-Авиа» покупала топливо по завышенным ценам у компаний, подконтрольных Рашиду Мурсекаеву – супругу Светланы Мурсекаевой.

Кроме того, перевозчик работал по мошеннической схеме финансовой пирамиды, когда сотрудники компании скрывали убытки, указывая в бухгалтерских отчетах заведомо ложные сведения. На основании подложных документов авиакомпания получала кредиты в банках и проходила проверки Росавиации.

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