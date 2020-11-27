«Немецкий» портал, критиковавший Навального, самоудалился из-за проверки
Ранее никому неизвестный «немецкий портал» Abendlich Hamburg, сообщивший о планах супруги Алексея Навального баллотироваться в депутаты Госдумы по требованию «зарубежных кураторов», самоудалился после начала проверки в отношении издания
Ранее никому неизвестный «немецкий портал» Abendlich Hamburg, сообщивший о планах супруги Алексея Навального баллотироваться в депутаты Госдумы по требованию «зарубежных кураторов», самоудалился после начала проверки в отношении издания со стороны надзорных органов Германии.
Ранее портал Abendlich Hamburg написал о намерении Юлии Навальной стать депутатом Госдумы по требованию ее «иностранных кураторов», а также о том, что большинство россиян якобы считают Алексея Навального «неудачником». Эти публикации «со ссылкой на иностранные СМИ» перепечатали некоторые российские издания.
Позже выяснилось, что в Германии об издании Abendlich Hamburg до появления «изобличающих Навального» материала никто не слышал. Более того, в нарушение немецкого законодательства на сайте издания отсутствовали сведения об адресе редакции, телефоне, электронной почте, регистрационном номере и имени издателя.
В Управлении по вопросам СМИ в ответ на обращение российских журналистов пообещали изучить деятельность этого издания. Однако после этого сайт Abendlich Hamburg перестал открываться, а на его главной странице стала высвечиваться фраза о том, что он «samoudalilsya».
«Открытые медиа» сообщают, что данный портал был создан 2018 году и в основном копировал публикации российского гостелеканала RT. При этом сайт abend-hamburg.de использовал российский домен-сервис «РЕГ.РУ», однако позже перешел на услуги американской компании CloudFlare.
Алексей Навальный предположил, что «немецкий» портал Abendlich Hamburg могли создать сотрудники RT, чтобы затем для большего авторитета ссылаться на публикации «иностранного СМИ».