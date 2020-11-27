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Общество
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27 ноября 2020, 11:59

ФАС повысила цены на некоторые препараты для онкобольных из списка жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила стоимость двух препаратов для онкобольных из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП). Таким образом ведомство рассчитывает устранить дефицит этих лекарств на российском рынке

ФАС повысила цены на некоторые препараты для онкобольных из списка жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила стоимость двух препаратов для онкобольных из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП). Таким образом ведомство рассчитывает устранить дефицит этих лекарств на российском рынке.

Предельная отпускная цена ломустина выросла в 10 раз - до 37 тысяч рублей за упаковку, а азатиоприна – в два раза - до 380 рублей, сообщает «КоммерсантЪ».

В ФАС отмечают, что повысить цены на лекарства из списка ЖНВЛП позволяет принятое 31 октября 2020 года постановление правительства №1771. В этом документе говорится о пересмотре цен на препараты в случае их нехватки на рынке.

Стоит отметить, что этого времени цены на ломустин не менялись с 2010 года.

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