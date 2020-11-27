Мэр Новосибирска объяснил появление катка в форме мужского полового органа
Градоначальник заявил, что при создании этого катка власти в первую очередь руководствовались удобством и возможностью максимально эффективно использовать имеющиеся площади
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснился по поводу нового городского катка, который из-за формы мужского полового органа стал предметом шуток.
Градоначальник заявил, что при создании этого катка власти в первую очередь руководствовались удобством и возможностью максимально эффективно использовать имеющиеся площади, сообщает РИА Новости.
Действующая форма катка позволяет не создавать скученности людей, что крайне важно в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, благодаря большой площади катка его посетители могут хорошо разогнаться, что позволяет сохранить спортивный элемент.
И, наконец, каток был залит с учетом инфраструктуры сквера. Однако летом «никому ничего не приходит в голову», «а как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение», заявил мэр. «Спешу предположить, не совсем здоровое воображение», - добавил Локоть.
Каток в форме пениса залили в Новосибирске еще в 2019 году, а соответствующие ассоциации у местных жителей возникли после того, как им показали вид катка сверху. Власти города ранее заявили, что не будут переделывать каток, поскольку «настоящее искусство должно возбуждать».