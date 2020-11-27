27 ноября 2020, 11:35
В Москве выявили рекордное число новых заражений коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 27 543. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 215 533 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – 27 543. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 2 215 533 человек.
По данным оперативного штаба, за сутки скончались 496 человек с подтвержденным COVID-19.
В Москве также было зарегистрировано рекордное число новых заражений коронавирусом. Инфекцию выявили у 7 918 человек. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3 687 новых заражений, в Московской области – 1 058, в Нижегородской области – 459, в Свердловской области – 399, в Ростовской области – 317, в Красноярском крае – 336, в Воронежской области – 325, в Архангельской области – 361.