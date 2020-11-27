27 ноября 2020, 10:24
Мосгордума запретит муниципальным депутатам выступать в судах в качестве защитников
Депутаты Мосгордумы одобрили внесение поправок в закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Эти поправки запретят столичным муниципальным депутатам выступать в качестве защитников в суде по административным и уголовным делам
Депутаты Мосгордумы одобрили внесение поправок в закон «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Эти поправки запретят столичным муниципальным депутатам выступать в качестве защитников в суде по административным и уголовным делам.
Депутат от «Единой России» Александр Козлов заявил, что данные поправки должны привести городской закон в соответствие с федеральным законодательством.
Адвокат и депутат муниципального округа Красносельский Михаил Бирюков в свою очередь заявил «МБХ медиа», что данный документ направлен в первую очередь на дискриминацию муниципальных депутатов.