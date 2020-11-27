В Петербурге муниципального депутата хотят лишить мандата за сокрытие дохода в 705 рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение муниципального совета МО «Финляндский округ» вопрос о лишении мандата независимого депутата Светланы Уткиной
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение муниципального совета МО «Финляндский округ» вопрос о лишении мандата независимого депутата Светланы Уткиной.
рассказала Znak.com, что поводом для лишения ее мандата стали нарушения в декларации о доходах. Светлана Уткина указала в декларации доход уже после вычета налогов.
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе постановила, что мундеп «скрыла от государства 705 рублей дохода», которые заплатил за нее в налоговую инспекцию работодатель.
«Я этот налог не платила, денег этих в глаза не видела. Почему я должна указывать эту сумму? Некоторые коллеги мне сказали, что тоже писали доход без суммы налога», - отметила Светлана Уткина.
Помимо этого депутату инкриминируют отсутствие в декларации сведений о банковском счете ее супруга, на котором денежных средств нет.
Лишение Светланы Уткиной мандата будут обсуждать на заседании совета депутатов МО «Финляндский округ» 1 декабря. Сама депутат отметила, что решение ее вопроса было выделено всего 10 минут.