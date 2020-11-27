Губернатор Олег Кожемяко отстранит от работы главу острова Русский за бездействие во время ЧС
Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от занимаемой должности за бездействие и неоказание помощи жителям острова во время чрезвычайной ситуации, которая возникла из-за ледяного дождя
Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от занимаемой должности за бездействие и неоказание помощи жителям острова во время чрезвычайной ситуации, которая возникла из-за ледяного дождя.
В правительстве Приморского края заявили, что чиновница не справилась со своими обязанностями. «В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», - заявил губернатор региона Олег Кожемяко, слова которого приводит «Лента.ру».
Глава региона поручил сменить главу острова Русский, установить там полевые кухни, раздать жителям удаленных поселков 150 газовых плит, установить пять новых электрогенераторов и организовать развоз топлива для них.
Напомним, что остров Русский связан с Владивостоком мостом и паромной переправой. После ледяного дождя мост признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли, поэтому остров фактически оказался оторван от материка.