В Кизляре силовики устроили стихийный митинг из-за ареста своего коллеги по делу о терактах в Москве
В дагестанском Кизляре сотрудники полиции устроили стихийный митинг в поддержку своего коллеги - полковника полиции Гази Исаева, которого задержали по делу о теракте в московском метро в 2010 году
В дагестанском Кизляре сотрудники полиции устроили стихийный митинг в поддержку своего коллеги - полковника полиции Гази Исаева, которого задержали по делу о теракте в московском метро в 2010 году.
Издание Baza сообщает, что возле здания ОМВД России по Кизлярскому району, начальником которого был Гази Исаев, собрались десятки силовиков и потребовали его освобождения. Сотрудники ведомства заявили, что обвинения в адрес полковника были сфальсифицированы.
Ранее стало известно, что Гази Исаева задержали по обвинению в причастности к терактам в московском метро 2010 года. Полковнику полиции предъявили обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Бандитизм», «Террористический акт».
По версии следствия, Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация признана террористической и запрещена в России). В 2009–2010 годах он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против боевиков.
Что касается его участия в московских терактах, то, по версии следствия, Исаев якобы лично привез на своем автомобиле одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра перед ее отправкой в столицу.