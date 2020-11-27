Мэрия Москвы потратит 3,8 млн рублей на банкеты для иностранных гостей
Мэрия Москвы в разгар пандемии коронавируса заказала банкеты для иностранных делегаций в лучших ресторанах города. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок общей стоимостью 3,8 млн рублей
Мэрия Москвы в разгар пандемии коронавируса заказала банкеты для иностранных делегаций в лучших ресторанах города. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок общей стоимостью 3,8 млн рублей.
Согласно тендерной заявке, банкеты для иностранных гостей будут проводить в ресторанах «Восход», «Воронеж» и гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта, а также «Турандоте» и «Пушкине», совладельцем которых является гендиректор Первого канала Константин Эрнст. В каждом из указанных ресторанов подрядчик должен провести по два банкета на 100 и 115 человек.
В ресторане «Воронеж», например, иностранцы смогут отведать котлеты из дальневосточного краба, эклеры из фуа-гра или голубцы в савойской капусте. В «Dr. Живаго» гостям будут подавать малосолы, блины, пельмени, расстегаи и. конечно, икру.
«Открытые медиа» отмечают, что до пандемии и закрытия границ московские власти готовы были потратить на банкеты для иностранных гостей 29 млн рублей.