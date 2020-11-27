ФБК рассказал о «незаконном обогащении» московских чиновников на подвалах и чердаках жилых домов
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл схему «незаконного обогащения» московских чиновников с помощью оформления в собственность подвалов и чердаков жилых домов в центре города, которые по закону принадлежат собственникам квартир
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл схему «незаконного обогащения» московских чиновников с помощью оформления в собственность подвалов и чердаков жилых домов в центре города, которые по закону принадлежат собственникам квартир.
Юрист ФБК Любовь Соболь рассказала, что после оформления подвалов и чердаков в собственность, чиновники продают их в ходе «коррупционных» торгов. В свою очередь новые собственники размещают там свои кафе, бары, магазины, салоны и другие заведения. Соболь отметила, что в этой схеме участвуют сотрудники департамента имущества города.
«Они (чиновники) рассчитывают на то, что жильцы никогда не пойдут в суд, и пока этот процесс происходит, они просто очень хорошо зарабатывают. Бизнес очень прибыльный, так как один квадратный метр недвижимости стоит в Москве в среднем 500 000 рублей», - отметила юрист ФБК.
Любовь Соболь также сообщила, что им уже удалось выиграть у Департамента городского имущества подвал на Якиманке. Юрист посоветовала москвичам, которые столкнулись с такой же проблемой, жаловаться в арбитражный суд.