Депздрав Москвы сообщил о росте смертности от коронавируса на 300%
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности от коронавирусной инфекции в октябре на 300% по сравнению с сентябрем. За прошлый месяц в столице от COVID-19 скончались 2 235 человек
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности от коронавирусной инфекции в октябре на 300% по сравнению с сентябрем. За прошлый месяц в столице от COVID-19 скончались 2 235 человек.
Согласно предоставленным ведомством данным, в октябре в Москве зарегистрировали 13 718 смертей, что на 3 262 случая больше, чем в октябре 2019 года. Показатель октября 2020 года на 23% превышает среднюю смертность в октябре за последние три года.
В 3 573 случаях в качестве основной или сопутствующей причиной смерти стал коронавирус.
Для сравнения, в сентябре в столице официально зарегистрировали 11 159 смертей, из них по причине заражения коронавирусом произошло 1 569 смертей.