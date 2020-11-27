27 ноября 2020, 03:13
В ГИБДД разъяснили порядок наказания водителей за разговоры по телефону за рулем
Руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников объяснил, как российских автомобилистов будут штрафовать за разговор по телефону за рулем без использования беспроводной гарнитуры
Фото: kyky.org
Руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников объяснил, как российских автомобилистов будут штрафовать за разговор по телефону за рулем без использования беспроводной гарнитуры.
Нарушителя будут определять с помощью модуля, который установят в камеры фото- и видеофиксации «Стрелка-360», сообщает РБК.
Полицейский сообщил, что система отслеживания водителей, разговаривающих по мобильному телефону за рулем, будет делать десять фотографий во время нарушения в высоком качестве. Это необходимо для предотвращения ошибок. Дело в том, что камеры смогут принимать за телефон любой другой предмет в руках водителя, поэтому нововведение повлечет за собой многочисленные жалобы со стороны граждан.