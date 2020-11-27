Мэр Москвы назвал слухами сообщения о планах закрыть столицу на карантин
«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам [город] и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы ориентируемся не на слухи, таких планов нет», - заявил градоначальник
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о планах властей «закрыть» столицу из-за роста заболеваемости коронавирусом.
«Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам [город] и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы ориентируемся не на слухи, таких планов нет», - заявил градоначальник, слова которого приводит «Интерфакс».
Сергей Собянин отметил, что власти принимают «минимально необходимые» меры по ограничению тех или иных сфер деятельности, но не планируют прекращать работу целых секторов экономики.
Одновременно с этим мэр обратился к жителям столицы и призвал их «не расслабляться» и соблюдать осторожность.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти не хотят вводить строгие ограничительные меры из-за роста заболеваемости как минимум до Нового года.