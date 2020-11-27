Суд отказал активисту Константину Котову в условно-досрочном освобождении
Адвокат Константина Котова Михаил Бирюков сообщил, что ходатайство об УДО они подали 6 ноября, а назначенный ему срок истекает 16 декабря. Суд и прокуратура соли, что Котов якобы «не встал на путь исправления»
Петушинский райсуд Владимирской области отказал гражданскому активисту Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье, в условно-досрочном освобождении.
Адвокат Константина Котова Михаил Бирюков сообщил, что ходатайство об УДО они подали 6 ноября, а назначенный ему срок истекает 16 декабря. Суд и прокуратура соли, что Котов якобы «не встал на путь исправления».
«До 16 декабря, до конца срока, у Котова есть время исправиться - так, по видимому, видит эту ситуацию суд. Решение не только не гуманно и не справедливо, но противоречит целям правосудия», - отметил адвокат, слова которого приводит «МБХ медиа».
Напомним, в сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к 4 годам колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. По итогам пересмотра дела срок наказания активисту сократили до 1,5 лет.