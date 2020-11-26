Бывшего замглавы ФСИН задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко. Следственный комитет предъявил ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко. Следственный комитет предъявил ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ее управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Однако выбранная строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для выполнения контракта. Это привело к тому, что целевая программа оказалась не исполнена на сумму более 2,1 млрд руб., а 14 объектов уголовно-исполнительной системы не были введены в эксплуатацию.
Ущерб для управления строительства по Северо-Кавказскому ФО следствие оценило в 189 млн рублей. В такую сумму обошлись дополнительные затраты на строительство и штрафы за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам.
Валерий Максименко ушел в отставку с поста замдиректора ФСИН в марте 2020 года. Незадолго до этого силовик отказался в беседе с журналистами прокомментировать сообщения о пытках в колониях из «чувства стыда» за своих коллег. «Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти»», - заявил тогда Максименко.