Роскомнадзор признал незаконным вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием имени и адреса
Роскомнадзор признал противозаконной практику управляющих компаний вывешивать в подъездах списки должников за ЖКУ с указанием их имени номера квартиры. Это нарушает федеральный закон «О персональных данных»
Роскомнадзор признал противозаконной практику управляющих компаний вывешивать в подъездах списки должников за ЖКУ с указанием их имени номера квартиры. Это нарушает федеральный закон «О персональных данных».
Замглавы управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Альфия Гафурова заявила, что ведомство очень часто получает жалобы граждан на размещение списков должников в подъездах жилых домов.
Представитель РКН отметила, что сведения о сумме задолженности жильца вместе с ФИО или упоминанием полного адреса места жительства относятся к персональным данным, разглашение которых запрещено без согласия их владельца.
При этом, отметила Гафурова, управляющие компании могут указывать сумму задолженности вместе с номером квартиры жильца или номером его лицевого счета. Такие данные уже будут относиться к категории сведений о месте жительства, а их публикация не требует согласия, сообщает РБК.