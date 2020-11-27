Жители Волгоградской области выступили против перехода на московское время
Жители Волгоградской области опубликовали на портале «Лица власти» обращение к руководству страны с просьбой отменить планы по переводу региона на московское время
Жители Волгоградской области опубликовали на портале «Лица власти» обращение к руководству страны с просьбой отменить планы по переводу региона на московское время. Граждане заявляют, что жизнь по столичному часовому поясу противоречит проведенному ранее референдуму в области.
Инициативная группа граждан уже собрала 50 тысяч подписей в поддержку своего требования. Активисты отметили, что за сохранение местного времени, которое позволяет людям завершать дела до наступления темноты, выступает 60-70% жителей региона.
Обращение жителей Волгоградской области по поводу часовых поясов направлено председателю ЦИК Элле Памфиловой, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и президенту Владимиру Путину.
Согласно референдуму от 2018 года Волгоградская области остается в часовом поясе UTC+4 (Москва находится в зоне UTC+3). Однако в период голосования по поправкам в Конституцию было проведено мероприятие «О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу исчисления времени», по итогам которого в Госдуму был внесен законопроект о возвращении региона к московскому времени.
Согласно законодательству, принятое на референдуме решение может быть отменено или изменено только через новый референдум.