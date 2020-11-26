Каждый десятый россиянин опасается преследований за политические шутки в интернете
Согласно результатам опроса компании ESET, которая занимается разработкой антивирусных программ, 75% опрошенных интернет-пользователей предпочитают не публиковать шутки на политические темы, а 10% опасаются, что после этого «за ними придут силовики»
В России каждый десятый пользователь интернета признался, что опасается преследований из-за публикации политических шуток.
Согласно результатам опроса компании ESET, которая занимается разработкой антивирусных программ, 75% опрошенных интернет-пользователей предпочитают не публиковать шутки на политические темы, а 10% опасаются, что после этого «за ними придут силовики».
Самым «пугливым» городом оказалась Москва. 13% опрошенных москвичей заявили, что боятся внимания со стороны правоохранительных органов, а 63% респондентов заявили, что стараются избегать политического юмора. 2% респондентов признались, что общаются в закрытых группах и каналах, сообщает Forbes.
Зато в Екатеринбурге не боятся шутить на политические темы в интернете 37% респондентов – это рекордный показатель среди регионов.