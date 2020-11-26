26 ноября 2020, 18:10
Помощник президента России отказался считать Сталина виновников репрессий
Бывший министр культуры России, а ныне помощник президента Владимир Мединский отказался считать Иосифа Сталина виновником массовых репрессий в конце 20-х – начале 50-х голов прошлого столетия
Бывший министр культуры России, а ныне помощник президента Владимир Мединский отказался считать Иосифа Сталина виновником массовых репрессий в конце 20-х – начале 50-х голов прошлого столетия. Чиновник считает, что репрессии стали возможными из-за системы, которую породили после 1917 года.
«Окажись на его [Сталина] месте плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего», - заявил Владимир Мединский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Помощник президента добавил, что в данной ситуации необходимо внимательно погрузиться в ту эпоху и разобраться в причинах возникновения репрессий, а также понять, какие нужно принять меры, чтобы такого в истории больше не повторялось.