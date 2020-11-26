Дмитрий Песков назвал расследование о внебрачной дочери президента «провокационной желтизной»
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал «провокационной желтизной» резонансное расследование издания «Проект» о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина и ее матери-мультимиллионерше
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал «провокационной желтизной» резонансное расследование издания «Проект» о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина и ее матери-мультимиллионерше.
Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с расследованием и счет его «малоубедительным». «Я склонен относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные», - заявил пресс-секретарь президента.
Песков также высказал мнение, что подобные материалы «будут появляться и дальше».
В расследовании «Проекта» говорится о петербурженке Светлане Кривоногих, которая была простой студенткой и жила в коммуналке с матерью, а затем внезапно стала собственницей элитной недвижимости. Также женщина владеет долей в банке «Россия» друга президента Юрия Ковальчука, управляющая компания горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти и другие активы.
По версии издания, эти благосостояние Светланы Кривоногих объясняется ее близкими отношениями с Владимиром Путиным. Журналисты также выяснили, что у Кривоногих есть дочь с отчеством Владимировна, которая внешне очень похожа на российского президента.
Согласно официальной биографии, Владимир Путин является отцом двух взрослых дочерей Марии и Катерины. С их матерью Людмилой Путиной глава государства развелся в 2013 году.