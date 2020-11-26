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26 ноября 2020, 17:06

Евгений Пригожин потребовал от Совета Европы отменить санкции против него

Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин направил в генеральный секретариат Совета Европы официальное требование отменить введенные против него санкции из-за связи с частной военной компанией «Вагнер»

Евгений Пригожин потребовал от Совета Европы отменить санкции против него

Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин направил в генеральный секретариат Совета Европы официальное требование отменить введенные против него санкции из-за связи с частной военной компанией «Вагнер». В заявлении бизнесмена говорится, что эти санкции «нарушают базовые принципы использования ограничительных мер».

Евгений Пригожин также потребовал от Совета Европы предоставить документы, на основании которых он был включен в санкционный список, сообщает пресс-служба его компании «Конкорд».

Санкции в отношении Евгения Пригожина были введены в октябре 2020 года. Евросоюз считает бизнесмена тесно связанным с ЧВК «Вагнер», которая в свою очередь участвовала в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Сам г-н Пригожин утверждает, что реальность существования ЧВК «остается неизвестной».

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