Евгений Пригожин потребовал от Совета Европы отменить санкции против него
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин направил в генеральный секретариат Совета Европы официальное требование отменить введенные против него санкции из-за связи с частной военной компанией «Вагнер»
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин направил в генеральный секретариат Совета Европы официальное требование отменить введенные против него санкции из-за связи с частной военной компанией «Вагнер». В заявлении бизнесмена говорится, что эти санкции «нарушают базовые принципы использования ограничительных мер».
Евгений Пригожин также потребовал от Совета Европы предоставить документы, на основании которых он был включен в санкционный список, сообщает пресс-служба его компании «Конкорд».
Санкции в отношении Евгения Пригожина были введены в октябре 2020 года. Евросоюз считает бизнесмена тесно связанным с ЧВК «Вагнер», которая в свою очередь участвовала в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Сам г-н Пригожин утверждает, что реальность существования ЧВК «остается неизвестной».