26 ноября 2020, 14:22
Российские власти увеличат утилизационный сбор на автомобили до 30%
В последний раз кабмин повышал ставки утилизационного сбора 1 января 2020 года. Тогда для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра сбор вырос на 46,1%, с объемом двигателя до 2 л - на 112,4%, а с объемом двигателя от 3,5 л - на 145%
Фото: ТАСС
Российское правительство планирует с 1 января 2021 года индексировать утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику. Сбор увеличится на 25-30%, сообщает ТАСС.
В правительстве объяснили повышение утилизационного сбора необходимостью сохранить уровень барьера для импорта и учесть девальвацию рубля.
В последний раз кабмин повышал ставки утилизационного сбора 1 января 2020 года. Тогда для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра сбор вырос на 46,1%, с объемом двигателя до 2 л - на 112,4%, а с объемом двигателя от 3,5 л - на 145%.
Утилизационный сбор в России впервые ввели в 2012 году. Первые два года его платили только импортеры, а затем распространили на всех автопроизводителей.