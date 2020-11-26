Автора поправок к Конституции РФ наградят Орденом Александра Невского
Депутат Госдумы Павел Крашенинников, который является соавтором поправок к Конституции РФ, будет награжден орденом Александра Невского за «особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства»
Депутат Госдумы Павел Крашенинников, который является соавтором поправок к Конституции РФ, будет награжден орденом Александра Невского за «особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства». О награждении парламентария сообщает портал Znak.com со ссылкой на свой источник.
Павел Крашенинников возглавляет комитет Госдумы по законодательству и госстроительству. Он стал основным автором поправок к Конституции, которые были приняты летом текущего года. Напомним, что ключевой поправкой стало обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
Позже депутат внес в Госдуму многочисленные законы, меняющие рамку правовой системы России в соответствии с новыми поправками в Основной закон страны.