Ночному клубу GIPSY пригрозили миллионным штрафом за повторное нарушение антиковидных требований
Московский элитный ночной клуб GIPSY могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на три месяца за повторное несоблюдение масочного режима и социальной дистанции во время пандемии коронавируса
Московский элитный ночной клуб GIPSY могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на три месяца за повторное несоблюдение масочного режима и социальной дистанции во время пандемии коронавируса.
Ранее ночной клуб уже был оштрафован за нарушение антиковидных ограничений. Тогда сообщалось, что в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили факты нарушения социальной дистанции, а также порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха.
Штраф за первое нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляет 500 тысяч рублей.