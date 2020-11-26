В Барнауле из-за нехватки мест в больницах ковидных пациентов разместили в аварийном здании
В Барнауле из-за нехватки койко-мест пациентов с коронавирусом разместили в аварийном здании городской больницы №3, сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на региональный Минздрав
В Барнауле из-за нехватки койко-мест пациентов с коронавирусом разместили в аварийном здании городской больницы №3, сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на региональный Минздрав.
До пандемии коронавируса старое здание горбольницы не эксплуатировалось из-за плохого технического состояния. Однако сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусом и дефицита свободных мест в медучреждениях власти региона решили разместить новых пациентов в аварийном здании.
Чиновники из алтайского Минздрава заверили, что пациентов переведут из аварийного здания в другие больницы при первой же возможности. После выписки всех пациентов здание не будут использовать, поскольку оно нуждается в капитальном ремонте.
Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов также сообщил, что коечный фонд в регионе нарастили почти до шести тысяч мест, однако свободными остались всего 10% коек.