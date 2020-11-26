26 ноября 2020, 14:10
Компания Disney из-за пандемии сократит 32 тысячи своих сотрудников
Компания Disney анонсировала увольнение 32 тысяч своих сотрудников. Соответствующее уведомление компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Сокращения в основном затронут тематические парки в США и в других странах
Компания Disney анонсировала увольнение 32 тысяч своих сотрудников. Соответствующее уведомление компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Сокращения в основном затронут тематические парки в США и в других странах, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что менеджмент Disney отправил 37 тысяч сотрудников разных подразделений компании в вынужденные отпуска.
Парки «Диснейленд» в текущем году были закрыты в течение длительного времени из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.