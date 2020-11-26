26 ноября 2020, 12:52
Авиакомпания Pegas Fly отменила рейс Москва-Чжэнчжоу из-за «необъяснимых» анализов пассажиров
В посольстве Китая в России сообщили, что проверяли результаты тестов пассажиров рейса на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 и заметили их полную идентичность
Авиакомпания «Икар» (Pegas Fly) отменила рейс из Москвы в китайский Чжэнчжоу из-за «необъяснимых» анализов у 200 пассажиров.
В посольстве Китая в России сообщили, что проверяли результаты тестов пассажиров рейса на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 и заметили их полную идентичность. Дипломаты отметили, что эти результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полета «код здоровья».
Китайское посольство попросило авиакомпанию провести повторную сдачу тестов, а также «надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан страны».