Реальную стоимость нового iPhone 12 Pro оценили в 406 долларов
Себестоимость компонентов для нового смартфона iPhone 12 Pro оценили в 400 долларов. Реальная стоимость гаджета без дополнительных наценок составляет 406 долларов, сообщает издание Nikkei
Себестоимость компонентов для нового смартфона iPhone 12 Pro оценили в 400 долларов. Реальная стоимость гаджета без дополнительных наценок составляет 406 долларов, сообщает издание Nikkei.
Специалисты отметили, что основную роль в производстве iPhone 12 Pro сыграли поставщики из Южной Кореи. На цену компонентов азиатских партнеров приходится 26,8% от общей стоимости деталей.
При этом самым дорогим компонентом нового «айфона» является OLED-дисплей, экраны для которого поставляют южнокорейские компании Samsung Display и LG Display.
Ключевым поставщиком для CMOS-датчиков, которые используются в iPhone, является японская компания Sony. Стоимость этого компонента составляет от 5,40 до 7,40 доллара за штуку.
Отметим, что реальная цена на iPhone 12 Pro, себестоимость которого оценили в 406 долларов, начинается от 999 долларов. В России цена на этот смартфон стартует от 99 990 рублей.