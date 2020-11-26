В Индонезии по запросу России задержали соратника погибшего Тесака
Полиция Индонезии по запросу России задержала гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова, которого считают соратником погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (тесак)
Полиция Индонезии по запросу России задержала гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова, которого считают соратником погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (тесак).
В МИД Украины сообщили, что Михаил Орешников был задержан 6 ноября в аэропорту Джакарты по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Украинцу грозит экстрадиция в Россию.
В отношении Орешникова в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.
По данным «Медузы», в начале 2010-х годов Михаил Орешников жил в Чебоксарах и состоял в националистическом движении «Реструкт», основанном Максимом Марцинкевичем. В 2014 году он уехал на Украину и попросил там политическое убежище. В 2016 году Орешникову было предоставлено гражданство Украины.
Сам Михаил Орешников сообщал, что в Чебоксарах против него было возбуждено «фейковое уголовное дело за „нанесение побоев представителю власти“» за то, что он якобы ударил полицейского на допросе.