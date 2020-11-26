Тверской Минздрав проведет проверку в отношении терапевта из-за продажи в Instagram протокола лечения COVID-19
Минздрав Тверской области проводит служебную проверку в отношении терапевта больницы №6 Валентины Максимовой, которая продавала в своем Instagram протокол лечения коронавируса
Минздрав Тверской области проводит служебную проверку в отношении терапевта больницы №6 Валентины Максимовой, которая продавала в своем Instagram протокол лечения коронавируса.
Портал Tverigrad.ru сообщает, что пользователи соцсети пожаловались на блог терапевта, в котором она за 950 рублей предлагала гражданам инструкцию по самостоятельному лечению коронавируса.
Главврач тверской больницы №6 Владимир Удалов обвинил терапевта в незаконной попытке обогащения, злоупотреблении доверием пациентов, а также «игре на чувствах страхах» граждан в связи с распространением COVID-19.
Удалов также сообщил, что материалы проверки в отношении Максимовой будут направлены в правоохранительные органы.
Сама врач-терапевт заявила, что ничего плохого не сделала, а лишь хотела «обучить население как вести себя в пандемию». «За 9 месяцев работы в инфекционном госпитале у меня накопился опыт и по лечению, и по профилактике коронавируса», - отметила Валентина Максимова. Что касается продажи протокола лечения от коронавируса, терапевт заявила, что над ним она работала долгое время, а «любой труд должен быть оплачен».