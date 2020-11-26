В России пользователей соцсетей будут штрафовать за упоминание «инагентов» без указания на их статус
Депутаты Госдумы могут внести поправки в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», что повлечет за собой штрафы для пользователей социальных сетей за упоминание организаций-инагентов
Депутаты Госдумы могут внести поправки в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», что повлечет за собой штрафы для пользователей социальных сетей за упоминание организаций-инагентов на своих личных страницах. Штраф составит 2500 рублей.
Административная ответственность будет наступать за пост с упоминанием «иностранного агента» без указания на этот статус. Должностным лицам в случае принятия поправок будет грозить штраф в размере 4000-5000 рублей, а юридическим лицам – 40000-50000 рублей.
«Мне кажется, это будет так. Во всяком случае, ко второму чтению мы будем обмениваться мнения со специалистами, общественностью, журналистами и ко второму чтению это уточним», - сообщил «Открытым медиа» соавтор соответствующего законопроекта о поправках Алексей Чепа.
В реестр иностранных агентов Минюста России среди прочих входят Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Аналитический центр Юрия Левады», правозащитное общество «Мемориал», фонд «В защиту прав заключенных», ингушское отделение «Российского Красного Креста», челябинское диабетическое движение «Вместе» и другие организации.