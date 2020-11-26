Под Санкт-Петербургом неизвестные обнесли коттедж владельца крупной охранной фирмы
При этом воры оставили на месте преступления свои отпечатки пальцев, следы обуви и попали в объективы камер наблюдения, что значительно облегчает работу правоохранительным органам
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга неустановленные злоумышленники совершили ограбление в доме владельца крупной охранной компании.
Telegram-канал Mash на Мойке сообщает, что грабители вынесли из коттеджа бизнесмена 5 тысяч евро наличными и ювелирные изделия общей стоимостью 9,5 млн рублей.
При этом воры оставили на месте преступления свои отпечатки пальцев, следы обуви и попали в объективы камер наблюдения, что значительно облегчает работу правоохранительным органам.
Имя потерпевшего бизнесмена не сообщается.