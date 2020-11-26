26 ноября 2020, 10:51
В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 25 487 человек
В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 524 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений
Фото: НТВ
В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 25 487 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 524 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений.
С начала пандемии в нашей стране было зарегистрировано 2 187 990 заражений коронавирусной инфекцией и 38 062 летальных исхода.
В Москве за минувшие сутки выявили 6 075 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 3 669, в Московской области – 1 022, в Нижегородской области – 453, в Свердловской области – 391, в Ростовской области – 315, в Красноярском крае – 334, в Воронежской области – 323, в Архангельской области – 356.