Мэр Москвы продлил антикоронавирусные ограничения до 15 января
Градоначальник отметил, что новые запреты вводить в ближайшее время не планируется, поскольку в столице идет «постепенное сглаживание» динамики роста заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении антикоронавирусных ограничений в столице до 15 января 2021 года. Градоначальник отметил, что новые запреты вводить в ближайшее время не планируется, поскольку в столице идет «постепенное сглаживание» динамики роста заболеваемости COVID-19.
Однако пока рано говорить о переходе к снижению заболеваемости, поэтому было принято продлить ранее введенные ограничения до середины января.
Так, для москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями остается в силе режим изоляции, а их социальные карты для проезда в общественном транспорте останутся заблокированными.
Предприятия должны оставить 30% своих сотрудников на удаленной работе, а досуговые учреждения для детей – оставаться закрытыми, а для предприятий общепита и баров остается в силе запрет на работу в ночное время. Школьники с 6 по 11 классы и студенты продолжат обучение с дистанционном формате.
«И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в тоже время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария», - заявил Сергей Собянин.
Напомним, ранее власти Москвы из-за пандемии коронавируса отменили ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество» и народные гуляния.