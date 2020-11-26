Петербургские депутаты наградили чиновника, уволенного в связи с утратой доверия
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году» бывшего руководителя комитета города по благоустройству Виктора Шабнова
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году» бывшего руководителя комитета города по благоустройству Виктора Шабнова. Ранее этот человек был внесен в федеральный реестр чиновников, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия, сообщает Znak.com.
Экс-глава петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев сообщил, что решение о награждении Виктора Шабнова было принято большинством голосов. Против проголосовали только 10 оппозиционных депутатов.
Виктор Шабнов возглавлял комитет по благоустройству в 2010—2011 и 2015−2018 годах. В апреле 2018 года он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». По данным СМИ, чиновника уволили за оказание преференций компании его жены ООО «Корт» при получении государственных подрядов. Эта фирма получила госконтракты на 370 млн рублей.
Официально пресс-служба ЗакСа не сообщала о награждении Виктора Шабнова. Об этом стало известно после того, как оппозиционный депутат Борис Вишневский опубликовал соответствующее постановление парламента.