Чиновникам упростят процедуру получения субсидий на жилье и выхода на пенсию
Минэкономразвития РФ предложило значительно сократить число документов для поступления на государственную службу, а также для получения чиновниками пенсий и субсидий на покупку недвижимости
Минэкономразвития РФ предложило значительно сократить число документов для поступления на государственную службу, а также для получения чиновниками пенсий и субсидий на покупку недвижимости. Инициатива ведомства упростит бюрократические процедуры для чиновников.
Согласно предложению МЭР, соискатель на должность госслужащего должен будет предоставить вместо 22 справок всего восемь. Это анкета, автобиография, фотографии, справки о доходах и расходах гражданина, супруга и несовершеннолетних детей, а также ссылки на свои аккаунты в соцсетях и копии удостоверений о присуждении государственных наград, сообщают Известия.
Количество справок для действующих госслужащих на получение причитающихся льгот и субсидий МЭР предлагает сократить с 17 до двух. Количество справок для оформления страховой пенсии и пенсии по выслуге лет также сократят с нынешних 17 до двух.