«Дом.РФ» анонсировал льготную ипотеку для молодежи на покупку частного дома
Льготную ипотеку на покупку домов для молодежи могут запустить летом 2021 года. Данная программа будет рассчитана на заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет
Государственная компания «Дом.РФ» анонсировала запуск программы льготной ипотеки на частные дома для российской молодежи.
Глава госкомпании Виталий Мутко сообщил, что пилот этой программы будет выделено 300 млн рублей из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».
Льготную ипотеку на покупку домов для молодежи могут запустить летом 2021 года. Данная программа будет рассчитана на заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.
Ставка по льготной ипотеке на дома будет такой же, как на покупку квартир в новостройках при государственной поддержке - 6,5%. Лимит займа составит 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей в других регионах. При этом можно взять кредит на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20% от стоимости жилья.
Госпрограмма льготной ипотеки будет распространяться только на покупку домов от застройщиков.