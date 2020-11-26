26 ноября 2020, 07:47
Ректора Арктического агроуниверситета задержали по делу об обучении «мертвых душ»
В Якутии правоохранительные органы задержали ректора Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана Слепцова по делу о мошенничестве. Его подозревают в махинациях с обучением студентов-мертвых душ
В Якутии правоохранительные органы задержали ректора Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Ивана Слепцова по делу о мошенничестве. Его подозревают в махинациях с обучением студентов-мертвых душ.
Согласно материалам следствия, с 2016 года АГАТУ получил из федерального бюджета более 250 млн рублей для обучения «136 несуществующих студентов». Эти студенты в вуз не поступали и обучение не проходили, а федеральные средства тратились «на иные цели», сообщает ТАСС.
После проведения проверки прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.