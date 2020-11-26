Власти Германии сообщили о нескольких предметах со следами «Новичка» в деле Навального
Власти Германии заявили о наличии не одного, а нескольких предметов со следами ядовитого вещества «Новичок» в деле об отравлении Алексея Навального. Бутылка с минеральной водой и другие предметы были изъяты из гостиничного номера политика в Томске
Власти Германии заявили о наличии не одного, а нескольких предметов со следами ядовитого вещества «Новичок» в деле об отравлении Алексея Навального. Бутылка с минеральной водой и другие предметы были изъяты из гостиничного номера политика в Томске.
В немецком правительстве также заявили, что точный состав вещества, которые применили против российского оппозиционера, не будет разглашаться в связи с «высоким риском его распространения». Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии».
Напомним, по версии германских военных вирусологов Алексей Навальный во время рабочей поездки в Томск был отравлен веществом из группы «Новичок». Данные выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия.