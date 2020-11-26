Гаагский суд отказался расследовать альтернативные версии крушения «Боинга» на Донбассе
Окружной суд Гааги отклонил ходатайство о расследовании альтернативных версий крушения пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области летом 2014 года
Окружной суд Гааги отклонил ходатайство о расследовании альтернативных версий крушения пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области летом 2014 года.
Соответствующее ходатайство подала защита одного из обвиняемых – российского гражданина Олега Пулатова. Его авокаты просили расследовать версию, согласно которой малазийский «Боинг» сбил украинский истребитель или ракета комплекса «Бук», выпущенная национальной армией Украины. Этих же версий придерживаются и российские власти.
Сторона обвинения выступила против удовлетворения ходатайства. Прокурор заявил, что для расследования альтернативных версий авиакатастрофы защита Олега Пулатова должна доказать несостоятельность основной версии, чего сделано не было.
Напомним, самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком в июле 2014 года в разгар военных действий. В результате катастрофы погибли 298 человек.
Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ополченцами Донбасса из ЗРК «Бук», доставленного на Украину из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО в Курске.
Официальные обвинения по данному делу были предъявлены россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.