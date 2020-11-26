Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС против России из-за кибератаки на бундестаг
Страны-партнеры Евросоюза присоединились к санкциям против российских граждан и компаний, которых считают причастными к осуществлению кибератаки на бундестаг в 2015 году
Страны-партнеры Евросоюза присоединились к санкциям против российских граждан и компаний, которых считают причастными к осуществлению кибератаки на бундестаг в 2015 году, сообщает ТАСС.
Партнерами ЕС, которые присоединились к антироссийским санкциям, стали Украина, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Санкции за кибератаку на парламент Германии были введены в отношении начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, еще одного россиянина и некоего «85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации».
Во время хакерской атаки депутаты немецкого парламента получили одинаковые электронные письма якобы от ООН, которые содержали вредоносную ссылку. В результате атаки было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.