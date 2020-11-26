26 ноября 2020, 02:04
Поставщик королевского двора создаст для Елизаветы II убивающие коронавирус перчатки
Официальный поставщик перчаток королевы Великобритании Елизаветы II объявил о сотрудничестве с технологической компанией с целью создать для монарха убивающий коронавирус аксессуар
Официальный поставщик перчаток королевы Великобритании Елизаветы II объявил о сотрудничестве с технологической компанией с целью создать для монарха убивающий коронавирус аксессуар.
Издание The Telegraph сообщает, что Сассекское ателье Cornelia James договорилось о коллаборации со швейцарской фирмой для работы над новым материалом, который способен нейтрализовать попадающие на его поверхность вирусы и микробы.
Предполагается, что защищающую от вирусов субстанцию Viroblock нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы. Это должно защитить Елизавету II от коронавируса и других инфекций.