Московские власти решили отказаться от публичного общественного обсуждения бюджета города
Столичные власти под предлогом пандемии коронавируса отказались от проведения публичных общественных слушаний проекта городского бюджета, на чем настаивали оппозиционные депутаты Мосгордумы
Столичные власти под предлогом пандемии коронавируса отказались от проведения публичных общественных слушаний проекта городского бюджета, на чем настаивали оппозиционные депутаты Мосгордумы и муниципальные депутаты.
Спикер МГД Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что слушания по проекту бюджета на 2021-2023 гг. пройдут в электронном формате между первым и вторым чтением. Затем г-н Шапошников уточнил, что общественное онлайн-обсуждение состоится с 23 по 25 ноября на площадке Общественной палаты Москвы. Однако уже после старта этого «обсуждения» выяснилось, что новый формат вообще не предполагает обсуждения проекта бюджета, сообщают «Открытые медиа».
«Слушания» закончатся после того, как завершится удаленный сбор отзывов и предложений по проекту на сайте Общественной палаты Москвы. Таким образом никакого общественного обсуждения городского бюджета власти проводить не собираются.
Мундеп Юлия Галямина назвала замену общественных слушаний «сбором отзывов» «подменой и имитацией понятия общественного обсуждения».
Примечательно, что федеральный закон об общих принципах организации органов власти обязывает проводить публичные слушания «или общественные обсуждения» проекта регионального бюджета. Одновременно с этим закон не регламентирует порядок проведения этих слушаний.
Отметим, что в 2019 году публичные слушания по проекту бюджета Москвы проходили в открытом формате в здании Цифрового делового пространства, а зарегистрироваться на них могли все желающие.